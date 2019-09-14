عصام أبو القاسم يتحدث عن" وول سوينكا فى الخرطوم" بمهرجان المسرح التجريبى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك الناقد المسرحى السودانى عصام أبو القاسم فى المحور الفكرى بمهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى الذى يحمل عنوان "المسرح الأفريقى المعاصر"، ليتحدث عن المسرح السودانى من خلال كلمة بعنوان "وول سوينكا فى الخرطوم.. المسرح السودانى ومدرسة الغابة والصحراء".

عصام ابوالقاسم وول سوينكا الندوة تقام يوم الاثنين المقبل وتتناول موضوع "خصوصية المسرح فى أفريقيا ما بعد الاستعمار" من خلال عدة جلسات فى نفس اليوم لتبدأ الجلسة الأولى فى مناقشة تقنيات المسرح والأداء فى الدول الأفريقية ما بعد الاستعمار، ويدير تلك الجلسة أسماء يحيى الطاهر وهى فنانة وباحثة مسرحية مصرية، وفى الجلسة الثانية تتم مناقشة موضوع تفاعلات المسرح الأفريقى والمسرح الغربى ويدير تلك الجلسة محمد مسعد وهو ناقد وباحث مسرحى. عصام أبو القاسم هو ناقد ثقافى ومنسق البرامج فى إدارة المسرح بدائرة الثقافة فى حكومة الشارقة بالإمارات العربية المتحدة ومؤسس منتدى النقد فى كلية الدراما وعضو مؤسس فى الجمعية العربية لنقاد المسرح ومدير تحرير فصلية المسرح الصادرة عن دائرة الثقافة فى الشارقة.

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