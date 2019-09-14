شكرا لقرائتكم خبر عن بعد عامين من أغانيها السينجل..تعرف علي موعد إطلاق "هالزي" ألبومها الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر الملايين من عشاق النجمة العالمية هالزي إطلاق ألبومها الجديد وذلك بعد عامين من إطلاق آخر البوم لها وهو Hopeless Fountain Kingdom في عام 2017 ، وفقد أختارت النجمة الشابة البالغة من العمر ( 24 عام ) أن يكون موعد إطلاق ألبومها الجديد " Manic " في 17 يناير 2020 .

وكانت هالزي قد طرح أغنيتين من ألبومها " Manic " وهما "Without Me " و" Graveyard " و كأن هالزي تعطي جرعة حماس لعشاقها لكي ينتظروا ألبومها الجديد بشغف .

يذكر أن هالزي أطلقت أمس كليب " Graveyard " والذي حقق نسبة مشاهدة تخطت الـ 2.4 مليون علي " يوتيوب" خلال يوم واحد فقط .