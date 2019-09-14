شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا تبدأ الترويج لحفلها مسرح "Olympia hall" فى باريس نوفمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم شائعات اعتزالها، بدأت النجمة اللبنانية إليسا الترويج لحفلها على مسرح أوليمبيا هول "Olympia hall" فى باريس بفرنسا، ونشرت بوستر الحفل على صفحتها الرسمية على "إنستجرام" وهو الحفل الضخم المقرر إقامته 1 نوفمبر المقبل.

وتقدم إليسا خلال الحفل عددًا من أغانيها الشهيرة أبرزها "أسعد واحدة" و"يامرايتى" و"حالة حب"، وغيرها الكثير.

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"أوليمبيا هول" يعتبر أقدم مسرح عروض مغطى فى باريس ويحتوى على 2000 مقعد، وقام بتأسيسه برينو كوكتركس سنة 1893، أحيا الكثير من المشاهير به حفلات غنائية ضخمة، مثل داليدا وجيلبار بيكو وشارل ترينت وبجورك ولارار فابيان وبربرا وميرالى ماثيو واميليا رودريجز.



