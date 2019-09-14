شاهد: كيف أصبح شكل هند البلوشي بعد أيام من إزالة الفيلر من وجهها

خطفت الفنانة هند البلوشي الأنظار بشكلها بعد أيام، من إعلانه خضوعها لعملية للمرة الثانية من أجل التخلص من الفيلر في وجهها.

هند البلوشي خرجت على متابعيها على سناب شات لتكشف لهم أنها بصدد الخضوع لجلسات، من أجل تذويب الدهون والتخلص من السيلوليت من الأماكن المستعصية، دون اللجوء لعملية جراحية من أجل القضاء على هذه التكتلات في الجسم.

ولاحظ متابعوها التغير اللافت في شكلها بعد حوالي 12 يوماً، من إجرائها عملية للتخلص من فيلر الوجه، حيث بدت ملامحها طبيعية بشكل لافت دون أي نفخ في الوجنتين، مما جعلهم يتفاعلون بشدة، ليؤكدوا أن شكلها أجمل بكثير وملامحها طبيعية دون أن تعديل.

وكانت هند البلوشي صورت لمتابعيها على سناب شات فيديو من داخل العيادة، وهي تستعد لإجراء الفحوصات قبل خضوعها لعملية إزالة الفيلر من الوجه، لتخبر الجمهور أنها بعد أن تنتهي من هذه الخطوة، ثم تجري عملية أخرى سوف تدلي بتفاصيلها في وقتها.

ولم يمر سوى أيام، وكشفت هند البلوشي عن خضوعها لجلسات لإذابة الدهون في الجسم، عن طريق أجهزة طبية دون اللجوء للجراحة.