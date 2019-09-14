شاهد: لحظة تعثر نادين نجيم على المسرح أثناء تكريمها.. وهذا رد فعلها

جاء رد فعل الفنانة اللبنانية نادين نجيم عفوياً للغاية على لحظة تعثرها على المسرح، أثناء تكريمها في حفل مهرجان الفضائيات العربية، لتنشر المقطع مع تعليق ساخر على الموقف.

نادين نجيم نشرت فيديو على انستقرام للحظة تكريمها في مهرجان الفضائيات العربية، كشف المقطع عن تعثرها في فستانها الطويل على المسرح، فكادت أن تسقط بسببه ولكنها توازنت سريعاً وحيت الجمهور.

وعلقت نادين نجيم بسخرية على الموقف قائلة: “كنت وقعت والله ستر” ووضعت عدد من “إيموجي” يضحك بقوة على الأمر.

تفاعل متابعو نادين نجيم بقوة مع لحظة تكريمها في مهرجان الفضائيات العربية، فالبعض أخذ يكتب لها التهاني على فوزها بجائزة أفضل فنانة عربية عن دورها في مسلسل “خمسة ونص”، في حين تغزل أخرون في إطلالتها الأنيقة التي حملت توقيع المصمم العالمي زهير مراد.

لم يخل الأمر من تعليق البعض على فيديو تعثرها على المسرح، ليؤكدوا على أنها لو كانت سقط لأصبحت “تريند” لمدة 4 شهور متواصلة.

في سياق آخر، ألقت نادين نجيم كلمة شكر بعد حصولها على جائزة أفضل ممثلة عربية لتقول: ” ليلة مميزة بالنسبالي لأول مرة يتم تكريمي خارج بلدي وفي مصر بلد الفن والحضارة.. وأشكر الجمهور المصري الذي تابع المسلسل وشجعني وتلقيت ردود أفعال مميزة حول المسلسل”.