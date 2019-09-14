26 سبتمبر.. الطنبورة تحيي حفلا ارتجاليا شعبيا بالأوبرا

تحيي فرقة الطنبورة حفلًا ارتجاليا شعبيا، وذلك يوم الخميس الموافق 26 سبتمبر الجاري، على المسرح المكشوف، بدار الأوبرا المصرية، ومن المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الساعة الثامنة مساءً، ويبلغ سعر تذكرة الحفل60 جنيهًا.
يذكر أن فرقة الطنبورة تأسست في عام 1989 لجمع وحفظ وتحفيظ تراثنا المهدد بالضياع.
ومن نواة من فناني "الصحبجية" التاريخيين، وصلت إلى 20 عضوًا أعمارهم بين
وقد بلغت ذخيرة الفرقة المسجلة حتى هذه اللحظة حوالي 20 ساعة من التراث الغنائي الشفاهي الذي لم يسبق له التدوين.
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