بالصور .. هبة عبد الغني تعود بـ "اعترافات زوجية" الجمعة المقبلة

تستعد فرقة صوفي للفنون الأدائية لتقديم مسرحية "اعترافات زوجية" بطولة هبة عبدالغني وأحمد السلكاوي، تأليف الكاتب الفرنسي أريك شميت ومن إعداد وإخراج أحمد فؤاد، على مسرح الجزويت.
وتقوم خلال الفترة الحالية هبة عبد الغني بالعديد من البروفات من أجل عرضها على خشبة مسرح الجزويت الثقافي بالقاهرة يومي الجمعة والسبت القادمين.
ومن جانبها أعربت هبة عبد الغني عن سعادتها أن تكون عودتها لخشبةالمسرح بعد انقطاع عن وصل إلى ما يقرب ٢٠عاما مع هذه التجربة المميزة على حد وصفها.
وأكدت عبد الغني أنها قررت العودة من خلال شخصية ليز الزوجة التي تقوم بأدائها ضمن أحداث المسرحية، لما تحمله هذه الشخصية من تحديات والتى حمستها منذ القراءة الأولى لنسخة المسرحية "اعترافات زوجيه" لمؤلفها
وعلى جانب متصل قال المخرج أحمد فؤاد إن فرقته تقدم هذه التجربة بهدف إعادة إثراء المسرح المستقل بعروض مسرحية جديدة بعيدا عن المتعارف عليه واستقطاب نجوم الدراما للمسرح مرة أخرى من خلال نصوص مسرحية قيمة قادرة على تفجير الطاقات التمثيلية لديهم فى محاولة للرجوع إلى الدافع الأساسي من الفن وهو الاستمتاع، مشيرا إلى أن الجامع الأساسي لأعضاء الفرقة هو المتعة الناجمة عن إسعاد أكبر قدر ممكن من الجمهور.
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