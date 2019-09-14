1نوفمبر.. إليسا تُحيي حفلًا غنائيًا في فرنسا

تستعد النجمة إليسا لإحياء حفل غنائي ضخم على مسرح أوليمبيا هول في مدينة باريس بفرنسا، وذلك يوم الجمعة الموافق 1 نوفمبر المقبل، ومن المقرر أن يبدأ الحفل فى الثامنة مساءً،ويستمر لمدة ساعتين.
وسوف تقدم النجمة إليسا خلال الحفل عددًا من أجمل أغنياتها ومن بينها: "أسعد واحدة"، "يا مرايتى"، "حالة حب"، وغيرها.
يذكر أن النجمة إليسا طرحت سابقًا ألبوم بعنوان "إلي كل اللي بيحبوني"، ويضم الألبوم 16 أغنية من أبرزهم: "كرهني"، "نفسي أقوله"، "حكايات"، "لسه فيها كلام"، "مريضة اهتمام".
وأعلنت أليسا نيتها الاعتزال، بعد ماوصفته بضيقها من المافيا المسيطرة على الإنتاج الغنائي على حد وصفها.
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