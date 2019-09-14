طرح الفنان أبيوسف أحدث أغانيه بعنوان "شلتي"، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، ويشاركه في الغناء المطرب مادو سام. العالمي "يوتيوب"، ويشاركه في الغناء المطرب مادو سام. يذكر أن الفنان أبيوسف طرح مؤخرًا أغنية بعنوان "أوهام"، وحققت الأغنية نجاحًا باهرًا عبر مواقع السوشيال ميديا.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالتعاون مع مادو سام.. أبيوسف يطرح أحدث أغنياته "شلتي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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