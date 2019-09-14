من داخل الرولز رويس.. محمد رمضان يوجه رسالة لمتابعيه

أعرب النجم محمد رمضان شدة حبه لجمهوره، من داخل سيارته الفارهة "رولز رويس"، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك". وشارك محمد رمضان متابعيه عبر الفيسبوك، فيديو من داخل سيارته، ملوحًا بعلامة "نمبر1"، مرسلًا قُبلة لمتابعيه. من داخل سيارته، ملوحًا بعلامة "نمبر1"، مرسلًا قُبلة لمتابعيه. وحقق الفيديو آلاف المشاهدات بعد طرحه على صفحة محمد رمضان. Advertisements يذكر أن النجم محمد رمضان شارك في بطولة مسلسل "زلزال"، من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، وبطولة كل من محمد رمضان، حلا شيحة، ماجد المصري، منى عبد الغني، نسرين أمين، محمود حجازي، هنادي مهنا، أحمد صيام، حسام داغر، يوسف عثمان.

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