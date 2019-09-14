أحمد مالك يشارك في بطولة فيلم عالمي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يشارك الفنان والنجم المصري الشاب أحمد مالك، مع الممثل الأسترالي ديفيد وينهام ببطولة فيلم عالمي يحمل اسم “The Furnace” للمخرج رودريك ماكاي، حيث يؤدي “مالك” دور راكب جمال يساعد “وينهام” في خداع بعض الجنود، ضمن أحداث الفيلم.

وتدور أحداث الفيلم الجديد في تسعينيات القرن التاسع عشر، خلال فترة اكتشاف الذهب في غرب أستراليا، حول قصة بطل يحارب الجشع ويبحث عن هوية مختلفة في أرض جديدة، وتلقى الأحداث الضوء على التاريخ المنسي لعناصر الـ “جان” الأسترالية، ومعظمهم من المسلمين والسيخ من الهند وأفغانستان وبلاد فارس، الذين فتحوا الصحراء الداخلية للبلاد، وشكلوا روابط فريدة مع السكان الأصليين المحليين.

ويشارك فى بطولة “The Furnace” مجموعة من النجوم منهم بايكال جانامبار، الذى حصل على جائزة (مارسيلو ماستروياني) أفضل ممثل صاعد من مهرجان فينيسيا السينمائي، عن دوره في فيلم “The Nightingale”، بالإضافة إلى تريفور جاميسون، إريك طومسون، ماهيش جادو، والممثل الأسترالى من أصل عراقي ماهيش جادو، ومن المقرر أن يبدأ تصوير الفيلم الشهر المقبل في ماونت ماجنيت وكالباري، في غرب أستراليا.

ومن جانبه قال ويلي رو، الرئيس التنفيذي لشركة “Screen west”، إن منطقة الغرب الأوسط هي المكان المثالي لهذه القصة، متابعا: لا يسعنى الانتظار حتى يتم تصوير المناظر الطبيعية، وإظهار جمال المنطقة الفريد للعالم بهذا الفيلم.