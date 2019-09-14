شكرا لقرائتكم بالصور.. افتتاح متحف توت عنخ آمون في البرازيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - افتتح عالم الآثار المصري الدكتور زاهي حواس متحف النماذج الأثرية للملك الفرعوني توت عنخ آمون، في مدينة كورتيبا البرازيلية، بحضور عمدة المدينة والمستشار التجاري المصري محمد الخطيب، وذلك بالإضافة إلى العديد من رجال الثقافة والسياسة بالمدينة.

حواس مع الحضور

"الفرعون الذهبي"

وأوضح حواس أن المتحف يتضمن نماذج أثرية تم شراؤها من ورش وزارة الآثار، والتي تعكس قصة "الفرعون الذهبي" توت عنخ آمون". كما يتضمن المتحف نماذج من العجلة الحربية وكراسي العرش، وذلك بالإضافة إلى المقصورة والأواني الكانوبية.





كما يتضمن وجود حجرة كاملة داخلها المقبرة والتابوت، ونموذج من المومياء الفرعونية، مع وجود العديد من الصور الفوتوغرافية وأفلام معروضة بالمتحف توضح تاريخ الآثار المعروضة.

Advertisements

السياحة البرازيلية لمصر

وكان الدكتور زاهي حواس أشرف على إقامة المتحف بالتعاون مع المصور الإيطالي ساندروا فانيني، مؤكدا على أهمية هذا المتحف في المساعدة على عودة السياحة البرازيلية لمصر، مشيراً إلى أن مصر آمنة.





وأشار زاهي إلى أن المتحف أقامته جمعية الروزيكروشيان، التي تسير على خطى الملك أخناتون والملك تحتمس الثالث، وأقاموا أيضاً بجوار المتحف طريقا للكباش ومسلة ضخمة. كما أعلن عمدة المدينة أنه تم إطلاق اسم الملك إخناتون على أهم ميدان بمدينة كورتيبا.





وعلى هامش افتتاح المتحف، عقد زاهي حواس مؤتمراً صحافياً عالمياً حضره العديد من الصحافيين، وتحدث عن افتتاح المتحف المصري الكبير وأوبرا توت عنخ آمون التي سيعلن عن الانتهاء منها غدا الخميس.