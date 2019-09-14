شكرا لقرائتكم خبر عن صورة "سيلفي" مضحكة لبراد بيت.. تعرف على كواليس التقطها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثار النجم العالمي شون هايز الجدل بنشره صورة مضحكة جمعته بنجم هوليوود براد بيت وذلك على صفحة هايز الشخصية على "إنستجرام" . ظهر براد بيت البالغ من العمر (55 عامًا) فى الصورة وهو يمضغ الطعام وذلك في كواليس برنامج "Ellen DeGeneres Show"، وحكي شون البالغ من العمر (49 عاما) لموقع "ديلي ميل" أنه طلب من براد أن يلتقطا صورة بشكل مفاجئ فظهر بها نجم "Once Upon A Time In Hollywood" بهذا الشكل المضحك.

براد بيت وشون هايز

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