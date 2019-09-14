شكرا لقرائتكم خبر عن فى ذكرى وفاته الـ19.. حسين الشربينى فناناً قديراً أصيب بالأطراف العصبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان القدير حسين الشربينى الذى توفى فى 14 سبتمبر عام 2007، وبدأت علاقة حسين الشربينى بالفن فى عمر 7 سنوات، حيث لفت مدرس اللغة العربية نظر الفنان الراحل إلى موهبته فى التمثيل لأدائه الجيد فى قراءة المحفوظات إلى أن التحق بالجامعة بكلية الآداب فى جامعة القاهرة لدراسة علم النفس والاجتماع عام 1954، نصحه د.رشاد رشدى الذى كان مشرفاً على الفرقة الفنية بكلية الآداب بضرورة الالتحاق بمعهد الفنون المسرحية حتى يصقل موهبته بالدراسة.

إصيب بكسر فى مفصل القدم اليسرى، إثر اختلال توازنه عام 2002 عند استعداده لأداء فريضة الصلاة، كما كان يعانى مما يسمى بالأطراف العصبية فى قدمه اليمنى، ولذلك كان يقضى أيامه الأخيرة مع زوجته وابنتيه سهى ونهى، وفى التقرب إلى الله والتفرغ للعبادة، وقد توفى فى شهر رمضان وهو على مائدة الإفطار.

التحق بالعمل فى مسرح التليفزيون الذي قدم من خلاله عدداً من الأدوار من خلال مسرحيات مثل شقة للإيجار ومن أجل ولدى، وهى أدوار صغيرة لكنها قدمته إلى الجمهور، عرف بعدها طريقه إلى عالم السينما من خلال عدد من الأدوار الصغيرة أيضاً فى البداية، وكانت أول مشاركاته السينمائية فى فيلم المارد عام 1964، والجزاء عام 1965، لتتوالى أعماله بعد ذلك من خلال 90 فيلما.