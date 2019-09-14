شكرا لقرائتكم خبر عن بريانكا شوبرا بعرض The Sky Is Pink مرتدية فستانا بـ8946 جنيها إسترلينيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حضرت نجمة بوليوود الشهيرة بريانكا شوبرا عرض فيلم "The Sky Is Pink" وذلك ضمن فعاليات مهرجان تورنتو السينمائي الدولي "Toronto Internatinal Film Festival " المقام في تورنتو بكندا، وكان بصحبة بريانكا النجمة العالمية فرح اختار والمخرج شونالي بوز. Advertisements ظهرت بريانكا شوبرا البالغة من العمر (37 عامًا) علي السجادة الحمراء مرتدية فستان بتصميم أنيق جمع اللونين الأبيض والأسود، وهو واحد من أرقي تصميمات دار أزياء "Marchesa" ووصل سعره إلى 8946 جنيهًا إسترلينيًا.

بريانكا شوبرا



بريانكا شوبرا (2)



بريانكا شوبرا

بريانكا شوبرا

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