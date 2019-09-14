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شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. التريللر الرسمى لـLike A Boss المقرر عرضه فى 2020 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت شركة " Paramount Pictures " التريللر الرسمى لفيلم " Like A Boss " والمقرر أن يعرض رسميا بدور السينما فى 2020، ووصلت مده التريللر إلى دقيقتين و18 ثانية جمعت عددا من لقطات العمل الذى يجمع عدد من أهم وأشهر النجوم على الساحة.
حقق تريللر فيلم " Like A Boss " حتى الآن 3.9 مليون مشاهدة على القناة الرسمية لـ " Paramount Pictures ".
فيلم " Like A Boss " من بطولة سلمى حايك وتيفانى هاديش وجنيفر كوليدج وبيلى بورتر وهو من إخراج ميجيل أرتيتا.
تريللر الرسمي لفيلم Like A Boss (1)
تريللر الرسمي لفيلم Like A Boss (2)
تريللر الرسمي لفيلم Like A Boss (3)
تريللر الرسمي لفيلم Like A Boss (4)
تريللر الرسمي لفيلم Like A Boss (5)
تريللر الرسمي لفيلم Like A Boss (6)
تريللر الرسمي لفيلم Like A Boss (7)
تريللر الرسمي لفيلم Like A Boss (8)
تريللر الرسمي لفيلم Like A Boss (9)
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