شكرا لقرائتكم خبر عن حمدى الميرغنى وإسراء عبدالفتاح ينتظران مولودهما الأول بعد سنتين من الزواج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر نجما "مسرح مصر" الفنان حمدى الميرغنى وزوجته الفنانة إسراء عبد الفتاح حادثا سعيد فى الأشهر القليلة المقبلة، حيث تستعد إسراء لوضع مولودهما الأول بعد عامين من الزواج.

ويشارك الثنائى حمدى الميرغنى وإسراء عبد الفتاح فى عروض الموسم السابع والأخير ل"مسرح مصر" على مسرح أحد الفنادق الكبرى المطلة على النيل بمنطقة بجاردن سيتى، ولكن ليس فى كل المسرحيات لانشغال حمدى بتصوير أخرى وإسراء بحملها.

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واحتفل حمدى واسراء قبل يومين بعيد زواجهما الثانى حيث نشر الأول فيديو عبر حسابه الخاص علي "انستجرام" مكون من البوم صور رومانسية تجمع بينه وبينهاوعلق :"عيد ميلاد حبيبتي كل سنة وانتي معايا انهارده بحتفل بعيد ميلاد جديد لبنتي عيد ميلاد بيتجدد فيه حبي ليكي و يزيد فيه شوقي ولهفتي عليكي و يكبر بيه احساس تعلقي بيكي وله مليون كلمة اوصف يوصف سعادتي و فرحتي بوجودك جنبي و معايا يا كل حياتي و فرحة دنيتي ربنا يخليكي ليا و يقدرني علي سعادتك".