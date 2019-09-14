شكرا لقرائتكم خبر عن جوزيف عطية يحيى حفلا غنائيا فى سوريا.. الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المطرب اللبنانى جوزيف عطية لإحياء حفل غنائى كبير فى سوريا ضمن حفلات مهرجان الياسمين بدمشق، ومن المقرر إقامة الحفل اليوم السبت.

المطرب اللبنانى جوزيف عطية خرج نجمًا من برنامج "ستار أكاديمى" الذى فاز بموسمه الثالث، وعاد إليه فى الموسم 11 ليقف على مسرحه ويغنى وسط طلابه الذى كان بجوارهم فى يوم من الأيام، وهو صاحب أشهر أغنية وطنية لبنانية فى السنوات الأخيرة وهى "لبنان راح ترجع".

يذكر أن آخر أعمال جوزيف عطية هى أغنية جديدة بعنوان "بعيوني"، وهي الأغنية التي يحتفي فيها عطية بالحبيبة ومن خلالها بكل النساء، وذلك بمناسبة عيد الحب، وهي من كلمات عامر لاوند وألحان علي حسون والتوزيع لعمر صباغ.