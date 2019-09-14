شكرا لقرائتكم خبر عن في ذكرى رحيل حسن فايق.. أسرار علاقته بالنادى الأهلى وفن المونولوج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتزامن اليوم مع ذكري وفاة الفنان حسن فايق الذى رحل عن عالمنا قبل سنوات وتحديداً عام 1980، والذى يعد أحد أهم فناني الزمن الجميل وصاحب أشهر ضحكة فى تاريخ السينما المصرية.

حسن فايق الذى اشتهر بسبب ضحكته التي دوماً ما كانت بصمة اقترنت بوجهه طويلاً شارك فى العديد من الأفلام والأعمال نسلط الضوء بالتزامن مع ذكراه على كواليسها ورحلته فى عالم التمثيل من خلال لقاء إذاعي نادر له أجراه معه الإعلامي وجدي الحكيم تطرق فيه إلى بداياته قبل الشهرة بصحبة العديد من النجوم آنذاك مثل حسين رياض حين شكلوا معاً فرقة من الهواة بسبب حبهم للتمثيل ترك على إثرها عالم التجارة الذى كان ينغمس فيه.

كما تطرق فى نفس الحوار إلى علاقته بفن المونولوج فى بداياته الذى اعتاد على تقديمه فى النادى الأهلي قبل الشهرة وأمور أخرى عديدة بهذا اللقاء منها علاقته بنجيب الريحاني وعشقه له وأول أجر فى حياته.