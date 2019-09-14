شكرا لقرائتكم خبر عن من لوس أنجلوس.. صوفيا فيرجارا تخطف الأنظار بتلك الإطلالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت النجمة صوفيا فيرجارا من خطف الأضواء كعادتها حينما ظهرت مؤخراً فى شوارع لوس أنجلوس، وتحديداً داخل بيفرلى هيلز، حيث تمكنت النجمة الشهيرة من خطف الأضواء بإطلالتها التى رصدتها عدسات مصورى الباباراتزى.

إطلالة صوفيا فيرجارا تأتى بعد وقت قصير من إثارتها للسوشيال ميديا من خلال نشر صورة قديمة لها من التسعينيات ترتدى فيها البيكينى عبر حسابها على موقع إنستجرام حيث تفاعل معها العديد من متابعيها.







