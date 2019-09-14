محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:
حرصت المطربة ماريتا الحلاني ابنة المطرب عاصي الحلاني، على طمأنة الجمهور على صحة والدها بعد تعرضه لحادث، إثر سقوطه من فوق ظهر حصانه منذ أيام.
ونشرت ماريتا عبر صفحتها الشخصية على موقع "إنستجرام"، مقطع فيديو قديم لها مع والدها ظهر فيه وهو يقبلها، وعلقت: "شكرا لكل يلي سألتوني عن بابا، الحادث صار مارق عليه كم يوم، وحبيت طمنكم انو بابا بخير الحمد لله وصار بالبيت".
وتابعت: "ما تعتلوا هم وما تخافوا! أبدا أبدا ما في شيء خطر! بس شوية تعب الله يحمي كل أب بالعالم منحبكم كتير".
كان عاصي سقط من فوق ظهر جواده، خلال ممارسة رياضة الفروسية بصحبة نجله الوليد، وتم نقله إلى أحد المستشفيات بلبنان.
كان أخر أعمال عاصي أغنية "لبيك يا جزائر" من إنتاج شركة "روتانا"، وأطلقها في يوليو الماضي، وحققت ما يزيد على مليوني مشاهدة على "يوتيوب".
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو| بعد تعرضه لحادث.. ابنة عاصي الحلاني تطمئن الجمهور على صحته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.