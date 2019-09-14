بصور رومانسية.. أحمد جمال سعيد يحتفل بـ7 سنين زواج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

حرص الفنان أحمد جمال سعيد على تهنئة زوجته بمناسية عيد زواجهما السابع، وذلك عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام".

ونشر أحمد جمال صورًا رومانسية تجمعه بزوجته، مجمعة في إطار واحد، معلقًا "النهاردة بنكمل انا وانتي ٧ سنين جواز، استحملتيني كتير وشيلتيتي ووقفتي في ضهري وسندتيني وحاميتيني وكبرتيني وصونتيني وحاجات تانية كتير اوي".

وتابع: "عمرك ما اشتكيتي من نقص فلوس ولا نفسك في عيشة في مستى تاني اعلى، كل كلامك ليا انا عايزة اكون معاك وبس، خلفتي ابننا وبشوفه قدام عينيا كل يوم وهو بيكبر وبيجي يبوس إيدي زي ما انتي علمتيه عشان ده أصلك وتربيتك، حافظة كل وصية قالهالك أبويا وبتنفذيها ودايماً فكراه وحبك ليه خلاني أعشق التراب الي بتمشي عليه".

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وأضاف: "كل سنة وانت في حضني وحنيتك ملياني انا وابننا وبيتنا، وربنا يحفظك ليا يا سبب رزقي في الدنيا ويقدرني اعوضك عن كل الشقاء اللي شفتيه معايا والايام الصعبة، واكون قد مسؤولية أنك تحبيني وتختاريني يا أجمل هدية من ربنا بحبك كل عيد جواز وانت طيبة".

يُذكر أن أخر أعمال الفنان أحمد جمال سعيد مشاركته في الجزء الثالث من مسلسل "نصيبي وقسمتك"، بحكاية "اتفضلوا في الصالون"، بجانب الفنانة هنا شيحة.