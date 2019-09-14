بعد حادث عاصي الحلاني.. تأجيل تصوير حلقات "ذا فويس كيدز"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
تسبب الحادث الذي تعرض له الفنان عاصي الحلاني، في تأجيل عدد من مشاريعه الفنية حتى يتماثل للشفاء.
وكتب الناقد والإعلامي اللبناني جمال فياض، عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام"، أن الحلاني اتخذ عدة قرارت بعد الحادث، تتعلق بارتباطاته الفنية، وهي "اعتذاره عن المؤتمر الصحفي الذي كان مقررًا أن يشارك فيه للإعلان عن مهرجان الخيول بيروت، الذي سيُقام يوم ١٢ أكتوبر المُقبل".
وأضاف جمال أنه تم تأجيل تصوير حلقات برنامج اكتشاف المواهب الغنائية الشهير "ذا فويس كيدز"، والذي يشارك فيه الحلاني كعضو لجنة تحكيم.
وكان المطرب اللبناني عاصي الحلاني، أصيب عقب سقوطه من فوق ظهر حصانه في مزرعته بلبنان، خلال ممارسة رياضة الفروسية، ونقل إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج، ويتواجد حاليًا في منزله.
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