مصطفى عطا: أجهز "ورقة بيضاء" بعد مشاركتي بـ"هدية" في مهرجانات سينمائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

يواصل المخرج الشاب مصطفى عطا التحضير لفيلمه الجديد الذي يحمل اسم "ورقة بيضاء"، والذي من المقرر أن يبدأ في تصويره قريبًا.

وقال عطا لمصراوي، إن "ورقة بيضاء" تدور أحداثه حول كاتب يكتب روايته الأخيرة، والفيلم من تأليفه وإخراجه، مؤكدًا أن الصدى الذي حققه فيلمه "هدية" عند عرضه في عدة مهرجانات سينمائية، منها مهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية، كان دافعه للتحضير لفيلمه الجديد.

مصطفى عطا مخرج سينمائي، تخرج من المعهد العالي للسينما قسم الإخراج عام ٢٠١٨، وعمل في مجال السينما والتليفزيون كمساعد مخرج وكان مشروع تخرجه فيلم "هدية" والذي قام بتأليفه وإخراجه.

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وتدور أحداث الفيلم حول طفلة صغيرة تعاني من قسوة زوجة أبيها، وتجد كتاب سحري وتتمنى أن تصبح ألعابها حقيقة، وتتحقق الأمنية وشارك الفيلم في عدة مهرجانات في مصر والمغرب.

جدير بالذكر أن فيلم "هدية" سيشارك قريبًا في مهرجان للأفلام القصيرة بالمغرب، من المقرر إقامته في 17 أكتوبر المُقبل.