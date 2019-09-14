دينا فؤاد ليوسف الشريف: "كل سنة وانت طيب يا نجم"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
حرصت الفنانة دينا فؤاد، على تهنئة الفنان يوسف الشريف بعيد ميلاده الـ 41.
ونشرت دينا، فيديو لأحد المشاهد التي جمعتها به في مسلسل "الصياد"، عبر حسابها على "إنستجرام"، وعلقت: "استمتعت بالشغل مع الفنان الجميل يوسف الشريف، وكان من أحلى المسلسلات اللي اشتغلتها، وحققت نجاح عظيم، كل سنة وانت طيب يا نجم يا رائع وفي نجاح وتألق دايمًا".
يذكر أن، يوسف الشريف، يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ41، إذ أنه من موليد 14 سبتمبر 1978.
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