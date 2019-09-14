بالفيديو.. هوس تطرح أحدث أغانيها "عقارب الساعة"

طرحت هوس باند أحدث أغانيها بعنوان "عقارب الساعة"، عبر قناتهم الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب". وأغنية "عقارب الساعة" من كلمات منتصر حجازي، وألحان محمود خطيب. Advertisements يذكر أن هوس باند طرحت مؤخراً كليب بعنوان "السما السابعة"، وهو من كلمات أحمد عبد الخالق، وألحان معتز موسى، وإخراج فادي جلال، كما حقق الكليب نجاحًا واسعًا، عبر مواقع السوشيال ميديا. وهو من كلمات أحمد عبد الخالق، وألحان معتز موسى، وإخراج فادي جلال، كما حقق الكليب نجاحًا واسعًا، عبر مواقع السوشيال ميديا.

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