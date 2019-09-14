الحلوي اليابانية مفاجأة فيوكوموري في رابع أيام الورشة التدريبية بالمعاصر والتجريبي

استقبلت مدرسة الرقص بمركز الإبداع الفني بالأوبرا رابع أيام ورشة اليابانية تشيمي فيوكوموري "ذاكرة الفضاءات الأصلية"، وذلك فى تمام الساعة الحادية عشرة من اليوم السبت و حتى الساعة الثانية ظهرًا، ضمن الورشة التدريبية الدولية لمهرجان القاهرة الدولى للمسرح المعاصر والتجريبي في دورته السادسة والعشرين.



بدأ اليوم الرابع من الورشة بتمرين مساج لعظام المقعدة، ثم يقوم المتدربون بحركة نصف دائرية ببطء لمدة عشر دقائق، ثم القيام

بعمل دائرة كاملة ، والانتقال إلى الجهة الأخرى من عظمة المقعدة ونكرر نفس التمرين ، مع رفع أيادي المتدربين ولف أجسامهم بالكامل على شكل دوائر كاملة، ثم رفع القدمين للأعلى مع ضمهما، و القيام بالتمرجح على المقعدة والظهر ثلاث مرات متتالية، ثم الجلوس على المقعدة والأقدام مرفوعة لأعلى لمدة خمس دقائق.

فاجأت تشيمي المتدربين بتقديم حلويات يابانية مجففة لهم، ثم قالت خذوا قطعة صغيرة منها وتوقعوا ماذا سوف يكون طعمها ، هل حلو أم مالح ، ثم بعد تذوقها سألت فيكوموري المتدربين، هل تشعرون بالرغبة فى تناولها مرة أخرى؟، و تعود للسؤال الخاص بالتدريب هل تركت هذه الحلوى ذاكرة لديك؟، ثم بدأت تدريبًا جديدًا حول اكتشاف الفراغات و الأماكن في المكان، ليدخل شخص آخر يحاول اكتشاف الفراغات والأماكن التى لم يكتشفها الآخر، ويستمر في الاكتشاف حتى يخرج الشخص الأول وبعدها يخرج الشخص الثاني.