بلقيس تطلق أولى أغنياتها المغربية المصورة "تعالى تشوف" في كازبلانكا

بحضور عدد كبير من أهل الصحافة والإعلام والفن ومشاهير مواقع التواصل الإجتماعي "السوشيال ميديا"، ومن خلال حفل إطلاق ضخم وكبير عقد في مدينة كازبلانكا مساء 13 سبتمبر 2019، وبحضورها مع فريق العمل كاملاً، أطلقت الفنانة بلقيس أحمد أولى أغنياتها المنفردة باللون الغنائي المغربي، مصوّرة بطريقة الفيديو كليب بأسلوب تقني عالمي، حملت عنوان "تعالى تشوف" تعاونت بها مع كلمات الشاعر سمير المجاري، والحان مروان أصيل، وتوزيع رشيد محمد علي، وإخراج عبد الرفيع عبديوي، وتحت إشراف ومتابعة عصام حميش، الذي تابع جميع الأمور المتعلقة بالعمل بداية من اللهجة والأوديو والفيديو، الى لحظات إطلاقه أمام الجمهور.

وقد وإستغرق تجهيز الأغنية "تعالى تشوف" وتنفيذها وتصويرها ستة أشهر من العمل المتواصل، حيث أكدت بلقيس أنها سعيدة لقيامها بهذه الخطوة العربية الجديدة، بعد أن التقت خلال زياراتها المتعددة الى المغرب بالجمهور المغربي وطالبها بتقديم أغنية من لونهم الموسيقي الغني، فما كان منها الاّ أن قامت بالبحث عن أغنية تكون فاتحة الخير مع الأغنية المغربية وأمام الجمهور المغربي، موضحة أنها متفائلة جداً بها ولهذا أصرّت على حضورها لحفل لإطلاق الأغنية بنفسها وحضور جميع طاقم عمل الأوديو والفيديو.

ولوحظ من خلال الأغنية وكلماتها إتقان بلقيس للهجة المغربية، حيث أوضحت أنها تحب اللهجة المغربية وتتقنها، مما سهل عليها مخارج الحروف واللفظ باللهجة المغربية، مفتخرة بها أمام الجمهور العربي المغاربي، مؤكدة تواجدها خلال الفترة المقبلة بالعديد من المهرجات الغنائية المتنوعة.

وقد تم تصوير أغنية "تعالى تشوف" على مدار يومين تصوير في مدينة مراكش بالمغرب، بالإستعانه بطاقم فني من هوليوود لإنجاز الكليب، مستخدمين تقنية "الموشين كنترول" لأول مرة في الوطن العربي، ليكون عملاً متكاملاً محترفاً بنكهته العالمية المتميزة، متضمناً عرضاً راقصاً مميزاً، وهو نفسه الذي تم عرضه خلال حفل الإطلاق في كازبلانكا.

هذا وقد تم عرض الأغنية وبشكل حصري عبر قناة بلقيس في موقع "اليوتيوب"، الى جانب عرضها عبر مجموعة كبيرة من القنوات الفضائية المغربية والعربية الشهيرة، وتم توزيع الأغنية على محطات الإذاعات المغربية والعربية أيضاً.