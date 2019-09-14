تنديد واسع بالهجوم الحوثي على منشآت نفطية سعودية

كتب امير فتحي في السبت 14 سبتمبر 2019 05:55 مساءً - ندد السفير الأميركي لدى السعودية جون أبي زيد السبت بالهجوم بطائرات مسيرة على منشأتي نفط تابعتين لشركة أرامكو السعودية، والتي أعلنت جماعة الحوثي اليمنية مسؤوليتها عنها، وقال إن الهجمات “تصرف غير مقبول”.

ونقل حساب السفارة على تويتر عن أبي زيد قوله “تدين الولايات المتحدة بشدة الهجمات التي نفذتها اليوم طائرات مسيرة على منشأتي نفط في محافظة بقيق وهجرة خريص. إن هذه الهجمات التي تستهدف البنية التحتية الحيوية والتي تعرض المدنيين للخطر تصرف غير مقبول، وستفضي عاجلا أم آجلا إلى فقدان أرواح بريئة”.

وأدانت الإمارات والكويت والبحرين الهجوم ذاته وأكدت وقوفها إلى جانب السعودية “ضد الإرهاب”.

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وقالت الخارجية المصرية إن القاهرة تتضامن مع الرياض في أي إجراءات لازمة للحفاظ على أمن واستقرار المملكة.

واعتبرت الأردن الهجوم عملا “تصعيديا خطيرا يستهدف الاستقرار في السعودية ويزيد من التوتر في المنطقة”.

وتبنى الحوثيون هجومين بطائرات مسيرة على منشأة لمعالجة النفط في محافظة بقيق السعودية وحقل نفط رئيسي تابع لشركة أرامكو.