شاهد.. السيسي يرد على محمد علي: “يا خسارة”

كتب امير فتحي في السبت 14 سبتمبر 2019 05:55 مساءً - رفض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتهامات الفساد التي وجهت له وأكد أن هناك قصورا يتم تشييدها ولكنها “ليست ملكا له”، في ما يبدو أنه رد من السيسي على المقاول محمد علي الذي أثارت مقاطع فيديو اتهم فيها مسؤولين بالفساد جدلا كبيرا في الفترة الأخيرة.

وداقع السيسي عن نفسه في مؤتمر للشباب يوم السبت: “أنا شريف وأمين ومخلص”.

وأكد السيسي أنه يتم بناء قصور رئاسية: “أنا عملت قصور رئاسية وسأعمل.. هي ليست لي. ليس هناك شيء باسمي. هي باسم مصر”.

وتابع السيسي قائلا “فيا خسارة يا خسارة” واضاف “انا مش زعلان لاني متوقع ده والكلام ده منتهاش من اول ما تولت الامر ولكن الذي يهمني انه انتم تبقوا متأكدين ومتطمنين”.

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ورفض مزاعم علي بأنه أقام مدفنا لوالدته الراحلة عل نفقة الدولة قائلا: “ما قيل عن هذا الأمر كذب وافتراء”.

ونوه الرئيس المصري إلى أن الأجهزة الأمنية طلبت منه عدم الحديث في هذه القضية.

وعلّق مازحا “هو مفيش في مصر إلا قصور محمد علي؟!” متعمدا على ما يبدو الخلط بين اسم المقاول الذي يوجه اليه اتهامات الفساد ومحمد علي باشا مؤسس مصر الحديثة ما بين عامي 1805 و1848 والذي ظلت أسرته تعتلي عرش مصر الى أن أطاح الجيش الملكية في العام 1952.