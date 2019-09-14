صورة نادرة من طفولة الفنانة نهلة سلامة.. مازالت تحمل ملامح الصِغر

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

شاركت الفنانة المصرية نهلة سلامة جمهورها في صور من ألبوم طفولتها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».

نهلة ظهرت في الصور بملامح بريئة، وكتبت معلقة: «نرجع لأيام الطفولة»، وظهرت في الصور بملامح قريبة من ملامحها الحالية.

الصور التي نشرتها الفنانة المصرية حازت على إعجاب عدد كبير من جمهورها الذي تغزل فيها من خلال التعليقات، ورأى الفانز أن الفنانة لم تتغير منذ الطفولة.

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نهلة سلامة أصبحت مقلة في أعمالها الفنية، حيث قالت إنها لا تقدم إلا الدور الذي تقتنع به، وكان آخر عمل لها مسلسل «الزيبق» مع كريم عبدالعزيز وشريف منير.

كما شاركت أيضا في نفس الموسم الرمضاني بمسلسل «أرض جو»، مع الفنانة غادة عبدالرازق وعبدس أبو الحسن.

نهلة سلامة فنانة مصرية من مواليد عام 1968، قدمت عدد من الأعمال الناجحة، ومن أعمالها في السينما: «أمريكا شيكا بيكا، مستر كاراتيه، كيد العوالم، البحر بيضحك ليه، امرأة فوق القمة».

ومن أعمالها في الدراما: «جبل الحلال، أرض النعام، امرأة من الصعيد الجواني، أوراق مصرية».