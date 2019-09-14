النجم الهندي شاهيد كابور لـ"العين الإخبارية": أحلم بدور بطل قومي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال النجم الهندي شاهيد كابور إن نجاح فيلمه الأخير "كبير سينغ" وضعه في مكانة مختلفة، لذا يجب عليه أن تكون اختياراته أدق.

ووصلت إيرادات الفيلم إلى ٥٤ مليون دولار، ليكون ضمن أعلى ٣ أفلام من حيث الإيرادات في بوليوود خلال 2019، وحققت أغنية الفيلم ٩٣ مليون مشاهدة، ما يضعها في مقدمة سباق أغنيات بوليوود لـ2019.





وكشف كابور، لـ"العين الإخبارية"، عن تفاصيل الشخصية التي يحلم بتقديمها: "النجاح الكبير لسينغ وضعني في مكانة مختلفة، لذا يجب أن تكون اختياراتي أدق بحيث تواكب المرحلة العمرية والفنية لي".

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وأضاف: "الشخصية التي أحلم بتقديمها قريبا هي شخصية بطل قومي من أبطال الهند، فتلك الشخصية ستكون جديدة ومختلفة، وهذا ما أبحث عنه في الوقت الحالي".

أما عن اختياراته للعنصر النسائي في أفلامه، قال كابور: "كنت محظوظا بمشاركة معظم نجمات بوليوود في أفلامي".

وأضاف: "كنت موفقا في اختيار الفنانة كيارا أدفاني رغم كونها وجها جديدا لكبير سينغ، والفترة المقبلة أود أن أقدم فيلما بدون بطولة نسائية أو قصة حب بالشكل المعروف".



