سامح يسري يُحذر محمد رمضان من الغرور.. ويُوجه له هذه الرسالة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - وجه المطرب المصري سامح يسري رسالة مطولة لمواطنه الفنان محمد رمضان، حذره خلالها من التعالي والغرور في أعماله الفنية، مشيرًا إلى أنه طاقة فنية هائلة عليه استغلالها أفضل من ذلك.

وانتقد يسري في لقاء خاص مع "فوشيا" خلال مشاركته في مهرجان الفضائيات العربية 2019 تقديم رمضان لأعمال فنية تمجد في ذاته مثل "نمبر وان" و"الملك"، وحاليًا يحضر لـ"السلطان"، خاصة أنها تدور كلها حول وجود مؤامرات ضده من منافسيه وهو أمر غير صحيح.

وأضاف أن محمد رمضان فنان موهوب ولديه القدرة على تقديم أعمال فنية مميزة دائمًا، ولديه جماهيرية وشعبية غير عادية، حيث يمثل قدوة للشباب الذين يقلدونه في الكثير من تصرفاته، لذلك عليه الحذر في كل خطوة يخطوها.

ورفض يسري ظهور محمد رمضان بصدر عار خلال حفلاته، قائلاً له: "هل تقبل أن يظهر ابنك عاري الصدر هكذا ويتحدث بطريقة غير لائقة؟"، وكذلك قيامه بدفع وضرب الجمهور في حفله الأخير؛ لأن هذه التصرفات لا تليق بنجم كبير، مجددًا تقديره لرمضان وأعماله وحب الناس له.