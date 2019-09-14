أحمد داوود يثير الشكوك حول فيلم هيفاء وهبي "عقدة الخواجة".. ماذا قال؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أثار الفنان المصري أحمد داوود الشكوك حول فيلمه الجديد "عقدة الخواجة" والذي يشارك فيه مع أحمد الفيشاوي وهيفاء وهبي، وجرى تداول أخبار عن بدء البروفات الأولى له خلال الأيام الماضية.

وفاجأ داوود "فوشيا" في رده على سؤال عن تطورات فيلم "عقدة الخواجة"، خلال مشاركته في حفل مهرجان الفضائيات العربية 2019، حيث قال نصًا: "لسه مش أكيد" ثم أنهى حواره دون المزيد من التفاصيل.

إجابة أحمد داوود تثير العديد من التساؤلات، أبرزها ما إذا كان هناك تطورات تعوق استكمال تصوير الفيلم، أم أنه يقصد أن هناك جديدًا بشأن مشاركته في العمل، وهو ما لم يوضحه خلال اللقاء وستكشف عنه الأيام المقبلة.

وكان الفنان أحمد الفيشاوي نشر منذ أيام عبر حسابه على "إنستغرام"، صورة جمعته بالفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، والفنان أحمد داوود، وعلق على الصورة قائلًا: "أول بروفة لفيلم عقدة الخواجة" ليؤكد انطلاق التصوير بالفعل.