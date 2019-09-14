كارا ديليفين: تأذيت من الرجال لكنهم ليسوا سبب "مثليتي"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تحدثت عارضة الأزياء البريطانية كارا ديليفين عن حياتها الجنسية المثيرة للجدل وبعض النصائح التي قدمها لها المنتج هارفي وينشتاين المتهم بالتحرش الجنسي بالعديد من النساء في هوليود.

وكشفت الممثلة والعارضة البالغة من العمر 27 عامًا أن صديقتها وحبيبتها آشلي بنسون، 29 عامًا، هي الشريك الأول والوحيد الذي تثق به، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقالت: "لم أثق أبدًا بالناس، أو أشعر بأنهم جديرون بالثقة، لذا دفعتهم دائمًا بعيدًا، لكن آشلي هي أول شخص يقول: لا يمكنك دفعي بعيدًا، وقالت لي: سأكون لطيفة معك، أنا أحبك".

وأضافت: "العلاقات طويلة المدى صعبة دائمًا، نجعلها تعمل رغم ذلك، وهذا بالتأكيد يجعلني شخصًا أفضل وأكثر سعادة".

وتابعت: "أحببت الرجال عندما كنت صغيرة، لقد وقعت في حب مدرس الرياضة في الخامسة من عمري، لكنه تزوج مدرسة فبكيت لأسابيع".

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وأثناء مناقشتها لتجاربها مع الرجال أضافت: "كان لديّ صديق حميم منذ أربع سنوات ثم غادر، لكن بشكل مستمر، مرارًا وتكرارًا، تأذيت من قبل الرجال، ولكن ليس هذا هو السبب في أنني أصبحت مثلية الجنس".

واعترفت كارا بأنها كانت تخفي حياتها الجنسية في الأيام الأولى من حياتها المهنية، خوفًا من أن يؤثر ذلك على الفرص.

وأضافت أن أول الأشياء التي قالها لي هارفي وينشتاين هو أنني لن أحقق شيئًا أبدًا في هذه الصناعة كامرأة شاذة، مشيرة إلى أنه أخبرها أن تخفي حياتها الجنسية.

يُذكر أن كارا ديليفين، تزوجت من حبيبتها الممثلة آشلي بينسون، 29 عامًا، في مدينة لاس فيغاس في أوائل هذا العام.

وكانت كارا حصلت على لقب العارضة الأعلى أجرًا في بريطانيا، بعدما جنت ما يصل إلى 26 مليون دولار خلال العام الماضي وحتى الآن.