القاهرة - لايف ستايل
حلت الفنانة أصالة ضيفة اليوم على برنامج "معكم" للإعلامية منى الشاذلي، والتي عرضت الجزء الأول من لقائها مع أصالة والذي تحدثت به عن عدة أمور وعلى رأسها أزمتها مع الفنانة أحلام، وتحدثت عن خلافاتها في الوسط الفني في حلقتها مع منى الشاذلي، وقالت إنها تحسنت عن السابق في هذا الأمر وأصبحت لا تعلق كثيراً على خلافاتها أو أزماتها، وأضافت عند سؤالها على أحدث خلاف لها مع أحلام إنها "ماسكة نفسها عن الرد"، وقالت إنها لو كانت مثل السابق لكانت فعلت قصص ليس لها آخر.
وقالت أصالة إنها تركت أحلام تخطيء بحقها وتصل إلى الذروة في الخطأ ورغم ذلك لم ترد عليها، ووصفت علاقتها بأحلام بالمليئة بالخلافات، وسخرت من "البلوك" الي فعلته لها أحلام بأنها لم تستطع النوم لأيام بسببه، قبل ان تتحدث بإيجابية عن أحلام قائلة إنها قد تكون محقة وفي لحظة عصبية وضيق منها.
اقرا ايضاً:
أصالة ترد بشكل غير مباشر على هجوم أحلام في تغريدة جديدة
وأضافت أصالة إنها أيضاَ تخطيء وتتسرع في الحكم أو التعليق على الأمور لذلك تعتذر كثيراً، وقدمت أصالة في الحلقة عدة أغاني بصوتها مثل "بنت أكابر" و "الورد البلدي" وغيرها، ومن المقرر ان تعرض منى الشاذلي الأجزاء الأخرى من حوارها مع أصالة والذي ستحل به ابنتها شام للمرة الاولى ضيفة معها في البرامج التلفزيونية.
قد يهمك ايضاً:
أغنية جابوا سيرته لأصالة تقترب من الـ 8 ملايين مشاهدة
رامي صبري ينجحُ في أغنية رفضتها أصالة
كانت هذه تفاصيل خبر أصالة تتحدث عن خلافاتها مع أحلام على الهواء وتسخر من "البلوك" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.