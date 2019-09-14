أمينة خليل رئيسة عصابة فى "لص بغداد" "

تشارك الفنانة أمينة خليل فى فيلمين هذا العام ويبدو أنها تجسد شخصيتين عكس بعض تماماً، فالأول مع النجم محمد إمام بفيلم "لص بغداد"، وتظهر فيه بدور رئيسة عصابة وشريرة فى دولة العراق وتعد محور الأحداث الرئيسية فى الفيلم، فهى شخصية شريرة وقوية ومتسلطة، وتترأس عصابة كبيرة تكون بمثابة مافيا، وتواجه الفنانان محمد إمام وفتحى عبد الوهاب.

ويشارك في بطولة "لص بغداد" فتحي عبدالوهاب، ياسمين رئيس، صلاح عبدالله، أحمد رزق، محمد عبدالرحمن، من تأليف تامر إبراهيم، وإنتاج "سينرجي".

أما الفيلم الثانى التى تشارك فيه أمينة خليل هو "صاحب المقام" مع النجمة يسرا، وتجسد فيه شخصية واحدة من أولياء الله الصالحين بجانب بطلة العمل وضمن المجموعة الرئيسية للفيلم، وتقوم بمعالجة الأشخاص خلال الأحداث.

يذكر أن فيلم "صاحب المقام" بطولة النجمة يسرا، والفنان آسر ياسين، والفنانة أمينة خليل، والنجم الكوميدى بيومى فؤاد، والفنانة ريهام عبد الغفور، والفنانة نسرين أمين، وتأليف إبراهيم عيسى، وإخراج محمد العدل.

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