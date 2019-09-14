شكرا لقرائتكم خبر عن موضة 2019 نجوم الغناء يفضلون الـ:"ميني ألبوم"..أبرزهم الشيخ وكارمن وشعيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لجأ العديد من نجوم الغناء في مصر والوطن العربي في موسم 2019، على التجديد والتطوير في الأغاني من خلال فكرة الميني ألبوم، بدلًا من طرح الأغاني السينجل أو الألبوم كاملًا، وفى السطور التالية يرصد ”الخليج 365” أبرز ألبومات المينى في هذا العام.

طارق الشيخ:

انتهى المطرب الشعبى طارق الشيخ من تسجيل معظم أغانى ألبومه الجديد ويعمل حالياً على مكساج وماستر، ومن المقرر أن يتم طرحه بموسم رأس السنة، ويتضمن الألبوم من 8 إلى 9 أغنيات.

ويتعاون طارق مع عدد كبير من الملحنين والشعراء والموزعين منهم، الشعراء عزيز الشافعى الذي يتعاون معه من خلال أغنيتين فقط، وهانى الصغير، وصلاح مندي، ومن الملحنين حسين محمود، والموزعين أشرف البرنس، وأحمد أمين..وغيرهما.

ملحم زين :

وطرح المطرب اللبنانى ملحم زين مينى ألبوم بعنوان "ملحم 2019" يتضمن 5 أغنيات جديدة باللهجة اللبنانية، وهى: "صفى قلبى"، "قولوا"، و"مدرى شو بنى"، و"لهون وبس"، "من مدة".

ساندى:

انتهت المطربة ساندى من تسجيل عدد من مينى ألبومها الجديد المقرر طرحه فى موسم الشتاء المقبل، ويضم الألبوم حوالى 8 أغانى متنوعة مابين الرومانسى والحزين وتتعاون من خلاله مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين منهم من تتعاون معهم لأول مرة.

كارمن سليمان:

تستعد المطربة كارمن سليمان، لخوض تجربة جديدة، وهي عمل ميني ألبوم باللهجة الخليجية وذلك لإرضاء جمهورها في الخليج، ومن المقرر أن يتم طرح في الأيام المقبلة.

حاتم العراقي:

طرح المطرب حاتم العراقى مينى ألبوم جديد، في شهر يوليو الماضي، وسيتضمن 5 أغنيات جديدة بالإضافة إلى موال واحد، ويحتوى على مفاجآت متعددة وأفكارغنائية جديدة تقدم لأول مرة، وتعاون مع أهم الموسيقيين فى تنفيذ الموسيقى للأعمال الخمسة

زيزى عادل:

تستعد المطربة زيزي عادل، لاختيار وتسجيل أغاني الميني ألبوم الجديد المقرر طرحه يناير 2020، والذي سيضم 6 أغنيات.

فرقة MTM:

انتهى فريق "إم تى إم" من وضع اللمسات النهائية على ألبومهم الجديد المقرر طرحه خلال الشهر المقبل ويشمل حوالى 8 أغانى جميعهم من كلمات وألحان تاكى أحد أعضاء الفريق وهناك أربع أغانى من توزيع ممدوح سعد.

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شيماء الشايب:

طرحت المطربة شيماء الشايب مينى ألبوم "حاسة بيأس"، عبر قناتها على موقع يوتيوب، ويتضمن 4 أغنيات، صورتها على طريقة الفيديو كليب، الأغانى هى "حافظ صم" كلمات محمد أشرف، ألحان سامر أبو طالب، توزيع هانى ربيع، وإخراج متى رشدى، وأغنية "حاسة بيأس" كلمات محب غبور، ألحان أحمد العتبانى، توزيع أسامة سامى.

وأغنية "ربنا يديم اللى بينا" كلمات مؤمن سالم، ألحان نادر نور، توزيع ياسر، وأغنية "بجيب فى سيرتك" كلمات نادر عبد الله، ألحان تامر عاشور، توزيع كريم أسامة، وجميعها من إخراج متى رشدى.

نبيل شعيل: