شكرا لقرائتكم خبر عن مدير أعمال عاصى الحلانى يكشف تطورات حالته الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف لنا منذ عدة أيام شريف ضياء مدير أعمال النجم عاصى الحلانى الحالة الصحية له بعد سقوطه من فوق ظهر حصانه بمزرعته خلال ممارسته رياضة الفروسية، وأكد إصابته بكسر فى أصبع يده اليسرى وإجراء بعض التحليلات، لكن تحدث إلينا مرة أخرى وكشف لنا حقيقة ما حدث للمطرب قائلا إنه كشف لنا ما سبق بناء على تعليمات من أسرة عاصى لعدم حدوث بلبلة، وخوفهم من حدوث ضجة، خاصة أنه نجى من الموت، مؤكدا أنه دخل فى شبه غيبوبة بعد وقوع الحصان فوق جسمه، وتعرض لعدد من الإصابات والكدمات وتركيب شريحتين فى أصبع يده اليسرى، مشيرا إلى أن حالته كانت سيئة جدا.

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وأضاف أنه مكث فى المستشفى الذى كان يرقد فيها الراحل المخرج سيمون أسمر الذى اكتشف عاصى فى بداية مشواره، وحاليا عاد إلى منزله لتلقى العلاج، وأصبحت حالته مستقرة، ومن المقرر العودة إلى نشاطه الفنى بعد استقرار حالته.

وفى سياق آخر حصدت أغنية "اضحكى" لعاصى الحلانى ما يقرب من 3 ملايين من المشاهدات منذ طرحها على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وهى من كلمات عامر لاوند، وألحان على حسون، وتوزيع سليمان دميان، ويضع حاليا عاصى الحلانى اللمسات النهائية لألبومه الجديد، المقرر طرحه على السوشيال ميديا و"يوتيوب" خلال الفترة المقبلة، إذ يتعاون عاصى مع العديد من الشعراء والملحنين، بجانب طرح أكثر من أغنية باللهجة المصرية.