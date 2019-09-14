شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. كارول سماحة تحيى حفلا غنائيا ضمن فعاليات مهرجان بكاسين بلبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحيى النجمة اللبنانية كارول سماحة، مساء اليوم السبت، حفلا غنائيا فى موطنها لبنان ضمن فعاليات مهرجان بكاسين، والمقرر ان يشاركها فى أولى فقرات الحفل المطرب ميشال فاضل.

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وطرحت المطربة كارول سماحة منذ أيام قليلة، كليب جديدا بعنوان "بتآمن بالصدفة"، من فيلمها الجديد الذى يحمل نفس الاسم، على يوتيوب، والأغنية من موسيقى وكلمات مروان خورى، وإخراج باسم كريستو.

يذكر أن كارول شاركت مؤخرا فى فيلم "بالصدفة" من بطولة كارول سماحة، وبديع أبو شقرا، وباميلا الكيك، ومنير معاصرى، غريتا عون، سامى أبو حمدان، جيهان غماس وقصة كلوديا مرشليان، وإخراج باسم كريستو، المقرر طرحة فى دور العرض اللبنانية 26 سبتمبر المقبل.