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شاهد عاصى الحلانى يرتدى رقبة طبية بعد تعرضه لحادث

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الفنانة ديانا حداد عبر موقع تويتر صورة للنجم عاصى الحلانى بعد تعرضه لحادث سقوط من على ظهر حصان، وعلقت على الصورة قائلة: "الحمد لله على سلامة الفارس الفنان عاصى الحلانى.. إن شاء الله تقوم بالسلامة يا خيى ويحفظك لعيلتك وولادك ومحبينك".

وتعرض الفنان عاصى الحلانى، لكسر فى أصبع يده اليسرى بعد سقوطه من فوق ظهر حصانه بمزرعته خلال ممارسته الفروسية، وهوالأمر الذى تطلب منه إجراء بعض الإشعات، وأن حالته الصحية مستقرة ويتلقى العلاج حاليا داخل منزله وليس بالمستشفى، ومن المقرر عودته إلى نشاطه الفنى بعد فك الجبس من يده .

يذكر أن ديانا حداد طرحت مؤخراً أغنية "جمالو" وهى الأغنية التى تعتبر عودة لديانا باللهجة المصرية من جديد، الأغنية الجديدة من كلمات ملاك عادل وألحان مدين وتوزيع أحمد عبد السلام.

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