أحمد جمال سعيد: خضعت لبرنامج رياضي قبل تصوير "نصيبي وقسمتك3"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

أعرب الفنان أحمد جمال سعيد، عن سعادته بنجاح دوره في مسلسل "نصيبي وقسمتك 3"، الذي شارك فيه بحكاية "اتفضلوا في الصالون".

وقال أحمد في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "سعيد جدا بالنجاح الذي حققه المسلسل، ونجاح الحكاية التي أشارك بشخصية طارق".

وأكد أنه شعر بنجاح المسلسل ودوره عن طريق الجمهور الذي يقابله في الشارع، والصدى الذي تحقق على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أنه لم يتوقع أن تحقق شخصية طارق كل هذا النجاح لصغر مساحة الدور.

وأوضح أنه استعد للشخصية قبل التصوير بشهرين، إذ خضع إلى برنامج رياضي وصحي على يد أخصائي تغذية، ومُدرب لياقة بدنية، وذلك لعمل "الفورمة" التي ظهر بها لأنه يجسد دور مدرب وصاحب صالة ألعاب رياضية "جيم".

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وتابع "اخترت شكل الشخصية الخارجي بالتنسيق مع السيناريست عمرو محمود ياسين والمخرج مصطفى فكري، واخترت أن يكون شعري بهذه الطريقة الأوروبية لأن الشخصية تتطلب ذلك".

وأشار أحمد إلى أن كواليس التصوير كانت أكثر من رائعة، خاصة وأن هناك علاقة صداقة تجمعه بالمخرج، بالإضافة الي سعادته بالتعاون مع هنا شيحة وهاني عادل، مضيفًا "هنا فنانة رائعة وأبهرتني في المسلسل لأنها كانت تصور 4 حكايات في نفس الوقت وكل شخصية منهم بمشاعر مختلفة وستايل مختلف".

الجزء الثالث من مسلسل "نصيبي وقسمتك"، يُعرض في 9 حكايات كل حكاية تدور في 5 حلقات تُعرض على مدار الأسبوع مع اختيار أبطال جُدد ومخرج لكل حكاية.

حكاية "اتفضلوا في الصالون" بطولة هنا شيحة، وهاني عادل، وأحمد جمال سعيد، وفراس سعيد، ونانسي صلاح، وأحمد رفعت، إخراج مصطفى فكري، تأليف عمرو محمود ياسين.