محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرصت الفنانة كارول سماحة، توجيه رسالة للفنان عاصي الحلاني، بعد سقوطه من فوق حصانه قبل أيام.

وكتبت كارول، عبر حسابها على "تويتر" قائلة: "ألف حمد الله على سلامتك عاصي، اللي عنده قلب شجاع مثلك بيتخطى بإذن الله كل العقبات".

كان عاصي سقط من فوق ظهر جواده، خلال ممارسة رياضة الفروسية بصحبة نجله الوليد، وتم نقله إلى أحد المستشفيات بلبنان.

يُذكر أن أخر أعمال عاصي أغنية "لبيك يا جزائر" من إنتاج شركة "روتانا"، وأطلقها في يوليو الماضي، وحققت ما يزيد عن مليوني مشاهدة على "يوتيوب".

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كانت هذه تفاصيل خبر كارول سماحة لـ"الحلاني": "ستتخطى العقبات بقلبك الشجاع" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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