فيديو| دنيا عبدالعزيز لحنان مطاوع: "فرحتي بيكي مالهاش وصف"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرصت الفنانة دنيا عبدالعزيز، على تهنئة الفنانة حنان مطاوع، بطفلتها الأولى "أماليا"، عبر حسابها على "إنستجرام".

ونشرت دنيا، فيديو يجمعها مع مطاوع، وعلقت: "سنين كتير وعشرة عمر وتفاصيل وذكريات، كنتي دايمًا بتفرحيني، بس المرة دي فرحتي بيكي مالهاش وصف، مبروك يا أحلى أم، مبروك أماليا ربنا يحفظها ويبارك فيها، بحبك يا حنان القلب".

يُذكر أن دنيا عبدالعزيز، تشارك في الجزء الثاني من مسلسل "قيد عائلي"، بطولة: عزت العلايلي، بوسي، ميرفت أمين، صلاح عبدالله، سيمون، محمد رياض، دينا فؤاد، ميرنا وليد، رامي وحيد، خالد سرحان، نضال الشافعي، هالة فاخر، أحمد التهامي، ميرهان حسين، غادة طلعت، أميرة هاني، من إنتاج شركة فنون مصر، سيناريو وحوار محمد رجاء وميشيل نبيل وإخراج تامر حمزة.