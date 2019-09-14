توقفي عن البكاء.. شاهد: صورة لحفيدة هيفاء وهبي تحدث ضجة على مواقع التواصل

أثارت صورة انتشرت لدانييلا، حفيدة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت زينب فياض، ابنة هيفاء وهبي، صورة لابنتها على حسابها الشخصي بموقع “إنستغرام”، تظهر ابنتها دانييلا، حفيدة هيفاء وهبي، وهي في “أول يوم دراسة”.

وظهرت حفيدة هيفاء وهبي في الصورة وهي بالزي المدرسي لأول يوم، وممسكة لافتة مكتوب عليها باللغة الإنجليزية “توقف عن البكاء يا أمي.. هذا أول يوم لي في روضة الأطفال (الحضانة)”.

وقالت زينب فياض معلقة على الصورة: “كيف يمكنني التوقف عن البكاء كل صباح، عندما لا استطيع البقاء بعيدا عند لبضع دقائق”.

وتابعت قائلة: “كيف المدرسة مع أولادكن، أنا معاناتي كل يوم الصبح، أنني لا استطيع أن ابعد عن دانيلا لثواني، ما بصدق كيف سترجع لقلبي مجددا! الله يحميها ويحمي أولاد الجميع”.

وحظيت صور حفيدات هيفاء وهبي، على إعجاب الآلاف من متابعي والدتهما، الذين تفاعلوا بكثافة مع حركات الطفلتين وصورهما.