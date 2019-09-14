بالفيديو: إلهام الفضالة تفاجئ الجميع بظهورها من دون مكياج

ظهرت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة في مقطع فيديو وهي تشير إلى فعالية بعض منتجات إزالة المكياج.

وبدت وهي تزيل أحمر الشفاه ثم الماسكارا لتصبح إطلالتها طبيعية. وأحدث هذا ضجة كبيرة في أوساط متابعي الحسابات التي أعادت نشر الفيديو على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”.

ورأى بعض هؤلاء أنها جميلة من دون مكياج، فيما أشار آخرون إلى أنها أجرت الكثير من عمليات التجميل.

ورغم هذا حقق المقطع على أحد تلك الحسابات أكثر من 95 ألف مشاهدة. ويشار إلى أن الفنانة أشعلت المواقع بظهورها في وقت سابق مع ابنتها الكبرى الثانية.

وأشارت في تعليقها على الصورة التي جمعتهما إلى أنها تدعى الفجر. وهو ما أثار استغراب الكثير من المتابعين الذين تساءلوا عن سبب غياب الفتاة الشابة تماماً عن الأضواء خلافاً لشقيقتيها النور ومنى.