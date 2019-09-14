شاهد: أحمد فهمي يتعرّض لاعتداء غريب من مُعجبة .. وهنا الزاهد تكشفُ التفاصيل

كشفت الفنانة المصرية هنا الزاهد عن تعرُّض زوجها الفنان أحمد فهمي لاعتداء من إحدى المعجبات خلال تواجدهما برفقة عدد من نجوم الفن في أحد الأماكن العامة، لافتةً إلى أن الأمر تطور إلى حد خنقها له. وأكّدت هنا الزاهد التي احتفلت الأربعاء بحفل زفافها في تصريحات تلفزيونية لها ببرنامج “أنا وبنتي” وكان برفقتها الفنان مصطفى خاطر، أنها كانت تتناول العشاء ومعها أحمد فهمي ومصطفى خاطر وزوجته وعدد من نجوم الفن بينهم عمرو يوسف، موضحةً أن المعجبة دخلت المطعم وقصدت أحمد فهمي فخنقته وقالت صارخةً: “أنا بكرهك”.‏ ولم يتخذ مصطفى خاطر أو أحمد فهمي أي رد فعل تجاه المعجبة، حيث حاول تهدئتها وإبعادها عنه إلا أنها استمرت في خنقه وهي تردد قائلةً: “أنا بكرهك ‏كره، أنت أكتر واحد بكرهك في حياتي”. ونوّه مصطفى خاطر إلى أنه حاول التدخل للتهدئة فأخبرته أنها تُحبه وطالبته بعدم التدخل، كاشفًا عن السبب الذي دفع الفتاة لمثل هذا التصرف بالقول: “هذه الفتاة إحدى معجبات الفنان شيكو وتعتقد الفتاة أن أحمد فهمي السبب في زيادة وزن شيكو وقالت إنه يشجعه على تناول الطعام ‏بكثرة كي يزداد وزنه ويسخر منه”.‏

وأكّد أن هذه المعجبة أدخلت هنا الزاهد في الحديث قائلةً: “إنتي هنا الزاهد، هتتجوزيه إزاي ده أنا بكرهه”، وتابعت هنا الزاهد أنها خرجت بصحبة روان، زوجة ‏مصطفى خاطر وتبعهما “خاطر” للخارج، كي يتحدثا مع المعجبة حيث قال لها “خاطر” إنه يكره ‏أحمد فهمي هو الآخر ولا يطيقه كي تتركه في سلام حيث اضطر أن يكذب عليها. وأشارت هنا الزاهد أن هذه الفتاة خرجت خلفهما وأمسكت برأسها وألصقتها في المرآة وقالت لها: “بصي ‏إنتي حلوة إزاي؟ هتتجوزيه إزاي ده”، مؤكدةً أن الفتاة كان لديها من القوة الكثير حتى أنها دفعت عمرو يوسف بعيدًا عندما حاول التدخل في الأمر، مشددةً على أن المعجبة كانت في حالة ‏عصبية بالغة ومخيفة، وكاد الأمر يتطور لاستدعاء الأمن ولكن تم التراجع. واستطردت هنا الزاهد بالقول إنها في حال تعرّضت لموقف غير لائق من إحدى المعجبات كأن تقوم أحداهن بلمس شعر أحمد فهمي مثلًا، فإنها ستضربها لأن المعجبة في هذه الحالة ستضطرها لتجاوز حدود الأدب في التعامل معها.‏ وأكّدت هنا الزاهد أن أحمد فهمي لديه غيرة كبيرة لدرجة تجعله لا يسمح لأحد المعجبين بالتجاوز معها حتى لو كان ذلك عبر مواقع التواصل ‏الاجتماعي.‏ يُذكر أن أحمد فهمي وهنا الزاهد احتفلا بعقد قرانهما الثلاثاء الماضي ثم أُقيم حفل الزفاف مساء الأربعاء، ‏بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.‏