بالصور.. تفاصيل ندوة الأوغندية جيسيكا كاهوا بالمعاصر والتجريبي

بدأت منذ قليل ندوة المكرمة والفنانة والأكاديمية الأوغندية جيسيكا كاهوا، بعنوان "العرض المسرحي ومسرحة الزمان والمكان"، وتقام الندوة ضمن برنامج الاحتفاء بمكرمي الدورة 26 من مهرجان القاهرة الدولى للمسرح المعاصر والتجريبي بالمجلس الأعلى للثقافة، ويقوم بإدارة الندوة د. محمد الشافعي وبحضور مجموعة كبيرة من المسرحيين العرب والمصريين ومنهم الدكتور جبار خماط والدكتورة ياسمين فراج والفنانة اللبنانية سوزان أبو على.



بدأت الجلسة بتعريف الأستاذة الأكاديمية جيسكيا، ثم أعقبها تدريب حيث طلبت جيسكيا من الحضور أن ينظر كل شخص إلى الشخص

الذي بجواره لمدة معينة، وأن يقوم كل شخص بحكي عما شعر به أثناء النظر إليه، وهذا التدريب سيتم البناء عليه لاستكمال اللقاء الفكري الذي يحمل عنوان "العرض المسرحي ومسرحة الزمان والمكان".

يذكر أن جيسيكا كاهوا هي محاضر أول في أقسام الفنون المسرحية والأفلام في جامعة "ماكيريري" بكمبالا حاليًّا، حيث حصلت على درجة الدكتوراة من جامعة بنين في نيجريا.



تابعت الدكتورة كاهوا دراسة تاريخ المسرح والنقد في جامعة

ماريلاند في كوليدج بارك بالولايات المتحدة الأمريكية حيث حصلت على الدكتوراه في عام 2001، وكانت منسقة لعدد من المبادرات الوطنية التي سعت إلى استخدام المسرح والإعلام كقوة بناءة في ظروف الصراع وتحسين الصحة وتمكين الأشخاص في مناطق النزاع، وقامت في السنوات الأخيرة بتيسير التدريب لكل المنظمات الدولية والوطنية ومؤسسات التعليم العالى حيث تؤمن بالتدريس عن طريق العمل.

وفي عام 2011 دعيت إلى كتابة وقراءة كلمة اليوم العالمي للمسرح وفي عام 2014 حصلت على جائزة الولايات المتحدة الأمريكية تكريمًا لدورها في التطوير المجتمعي في أوغندا كما تم تكريمها في عام 2018 بالميدالية الدولية للمعهد الدولى للمسرح بمناسبة مرور 70 عامًا على إنشائه.



