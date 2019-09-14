الليلة.. زياد برجي يحيي حفلًا غنائيًا ضخمًا في لبنان

يستعد المطرب زياد برجي، مساء اليوم، السبت، لإحياء حفل غنائي في لبنان، ومن المقرر أن يشهد الحفل حضورا جماهيريا كبيرا.
ويقدم "زياد" خلال الحفل باقة متنوعة من أجمل أغانيه التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور منها :"بقعد لحالي، شو حلو، حبيبيوينو، وغيرهم.
ويذكر أن طرح الفنان اللبناني زياد برجي منذ أيام كليب أغنيته الجديدة "لعيونك الحلوين"، على موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، من كلماته، وألحان وتوزيع هادى شرارة.
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