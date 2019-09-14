الحلوي اليابانية مفاجأة فيوكوموري في رابع ايام الورشة التدريبية بالمعاصر والتجريبي

استقبلت مدرسة الرقص بمركز الإبداع الفني بالأوبرا رابع أيام ورشة اليابانية تشيمي فيوكوموري " ذاكرة الفضاءات الأصلية "، وذلك فى تمام الساعة الحادية عشرة من اليوم السبت و حتى الساعة الثانية ظهرا، ضمن الورشة التدريبية الدولية لمهرجان القاهرة الدولى للمسرح المعاصر والتجريبي في دورته السادسة والعشرين.
بدأ اليوم الرابع من الورشة بتمرين مساج لعظام المقعدة، ثم يقوم المتدربون بحركة نصف دائرية ببطئ لمدة عشر دقائق ، ثم القيام
فاجأت تشيمي المتدربين بتقديم حلويات يابانية مجففة لهم، ثم قالت خذوا قطعة صغيرة منها وتوقعوا ماذا سوف يكون طعمها ، هل حلو أم مالح ، ثم بعد تذوقها سالت فيكوموري المتدربين ، هل تشعرون بالرغبة فى تناولها مرة أخرى ؟، و تعود للسؤال الخاص بالتدريب هل تركت هذه الحلوى ذاكرة لديك ؟، ثم بدأت تدريب جديد حول اكتشاف الفراغات و الأماكن في المكان، ليدخل شخص أخر يحاول اكتشاف الفراغات والأماكن التى لم يكتشفها الآخر ، ويستمر في الاكتشاف حتى يخرج الشخص الأول وبعدها يخرج الشخص الثاني.
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